سلوفاكيا.. البرلمان يصوت على نشر قوات أطلسية في البلاد

أعلن في براتيسلافا أن البرلمان بصدد التصويت على مشروع قانون يتيح نشر 1200 جندي من حلف الناتو في سلوفاكيا الدولة العضو في التحالف، والمجاورة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وكان وزير الدفاع ياروسلاف ناد قال السبت إن جنودا من ألمانيا وهولندا سينتشرون في بلاده إلى جانب منظومة باتريوت الصاروخية للدفاع الجوي.

وأضاف أن "سلوفاكيا تشعر بأنها مهددة"، لكن هذا الانتشار يجب أن توافق عليه أولا الحكومة ثم البرلمان".

ويعتبر انتشار قوات أجنبية مسألة مثيرة للجدل في سلوفاكيا، الدولة البالغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

والاثنين قال مسؤول في وزارة الدفاع السلوفاكية لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن موافقة الحكومة يتوقع أن تتم "قريبا جدا".

المصدر: أ ف ب