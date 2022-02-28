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نيبينزيا: كييف كانت واهمة بحل مشكلة دونباس عسكريا بدعم الغرب

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نيبينزيا: كييف كانت واهمة بحل مشكلة دونباس عسكريا بدعم الغرب
Globallookpress
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن كييف أخطأت عندما ظنت بأنها ستعيد سيطرتها على دونباس بالقوة بدعم من الدول الغربية.

وقال نيبينزيا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن جذور الأزمة الحالية في أوكرانيا تكمن في تصرفات السلطات الأوكرانيا نفسها.

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وأضاف: السلطات الأوكرانية، التي تم تسليحها مؤخرا وتحريضها من قبل عدد من الدول، توهمت بأنه بإمكانها حل مشكلة دونباس عسكريا بمباركة المنسقين الغربيين.

المصدر: "نوفوستي"

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