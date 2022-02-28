لجنة التحقيق الروسية تأمر بتسجيل وقائع تعذيب العسكريين الأوكرانيين للأسرى من الجنود الروس

كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، المحققين بتسجيل وقائع تعذيب الأسرى من جانب العسكريين الأوكرانيين والتحقيق فيها في إطار القضايا الجنائية.

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ونقل بيان صدر عن اللجنة ونشر على موقعها الرسمي عن وزارة الدفاع الروسية أن "العسكريين الأوكرانيين يستخدمون التعذيب مع الأسرى من الجنود الروس". وذكر البيان أن هذه الأعمال تعد انتهاكا جديا للقوانين الدولية.

وأوضح البيان: "كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين محققي دائرة التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتسجيل كل واقع لاستخدام التعذيب من قبل العسكريين الأوكرانيين والتحقيق في ملابساتها في إطار القضايا الجنائية المفتوحة بشكل دقيق وباستخدام كل الإجراءات الضرورية لتحديد المسؤولين عنها".

المصدر: نوفوستي