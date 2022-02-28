كأجراء احترازي.. المركزي الروسي يعلق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو

أفاد البنك المركزي الروسي بأن القرار حول تداولات اليوم في أجزاء من بورصة موسكو (سوق الأسهم) سيتم اتخاذه في وقت لاحق، وأشار إلى أن سوق العملات في البورصة الروسية ستعمل كالعادة.

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ووفقا للمركزي الروسي فإن قرار بدء التداول في سوق الأسهم سيتم اتخاذه في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، وجاء في بيان صدر عن المركزي "سيقرر المركزي عما إذا كان سيفسح المجال للتداول اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو".

وأشار البنك إلى أنه سيقييم جدوى فتح التداول في الأسواق الأخرى من بورصة موسكو (سوق الأسهم) اعتمادا على تطور الأوضاع. سيتم الإعلان عن قرار فتح أو عدم فتح التداول من قبل المركزي في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو. وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي سيفتح المزاد الساعة 15:00 بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان: "القرار لا ينطبق على التداولات في سوق العملات وسوق الريبو لبورصة موسكو، والتي ستبدأ اليوم الساعة 10:00 بتوقيت موسكو".

ويأتي قرار البنك المركزي كأجراء احترازي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.

كذلك اتخذ المركزي الروسي اليوم قرارا بفرض حظر مؤقت على تعاملات الأجانب غير المقيمين في روسيا، وقال المركزي: "يفرض حظر مؤقت على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا".

وكان المركزي الروسي قد علق في 24 فبراير 2022 التداولات في بورصتي موسكو وسان بطرسبورغ، حينها تراجع مؤشرا بورصة موسكو إلى أدنى مستوى منذ 2016، لكن بورصة موسكو تعافت بعد ذلك بنحو طفيف.

المصدر: RT + البنك المركزي الروسي