أوكرانيا تتوجه بطلب لرجل الاعمال الروسي رومان أبراموفيتش

نقلت شبكة سكاي نيوز عن متحدث باسم رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش أنه يحاول المساعدة في إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم أبراموفيتش: "أستطيع أن أؤكد أن الجانب الأوكراني اتصل برومان أبراموفيتش لطلب المساعدة في البحث عن تسوية سلمية، ومنذ ذلك الحين يحاول المساعدة".

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن منتج الأفلام الأوكراني ألكسندر رودنيانسكي توجه إلى أبراموفيتش بطلب للمساعدة في حل النزاع من خلال الجالية اليهودية.

الجدير بالذكر أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا انطلقت اليوم الاثنين على أراضي بيلاروس. ويرأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.

وكان مكتب فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن "القضية الرئيسة للمفاوضات هي الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي