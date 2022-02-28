META بصدد تقييد شبكة RT ووكالة SPUTNIK الروسيتين في الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة META أكبر مشغل لشبكات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أنها ستقيد مواد شبكة RT ووكالة SPUTNIK الروسيتين على منصاتها في الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس الشركة نيك كليغ إن شركة Meta الأمريكية التي تملك موقع "فيسبوك" وإنستغرام" ستقيد الوصول إلى RT وSputnik في الاتحاد الأوروبي.

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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت الأحد حظر بث عدد من وسائل الإعلام الروسية أبرزها RT وSPUTNIK في الاتحاد الأوروبي، ضمن العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"