الرئيس البرازيلي يعرب عن استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن بلاده مستعدة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، وأشار إلى أن حوالي 600 ألف مهاجر من أصول أوكرانية يعيشون في البرازيل.

وفي تصريح نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو "سنتيح الفرصة أمام الأوكرانيين للقدوم إلى البرازيل عبر تأشيرات إنسانية، وهذه أسهل طريقة للقدوم إلى هنا".

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ولم يحدد عدد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم، فيما لفت إلى أن طريقة نقلهم إلى البلاد لم يتم حسمها بعد.

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لقبول الأوكرانيين الذين يمكنهم القدوم إلى هنا وتسهيل سبل عيشهم".

ولفت إلى أنه سيتم إصدار قرار بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة في القريب العاجل.

وأشار في تصريح آخر إلى أن حوالي 600 ألف مهاجر من أصول أوكرانية يعيشون في البرازيل.

المصدر: "تاس"