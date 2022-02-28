بولسونارو: الأوكرانيون عهدوا إلى الفكاهي تحديد مصير الأمة

صرح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأن مصير الأمة الأوكرانية يحدده ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا.

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ونقلت بوابة G1 البرازيلية عن بولسونارو قوله في مؤتمر صحفي بمدينة ساو باولو أمس الأحد: "تم انتخاب الممثل الكوميدي (فلاديمير زيلينسكي) رئيسا لأوكرانيا، وعهد الشعب إلى الفكاهي بتحديد مصير الأمة. سأنتظر دوري لإلقاء الخطاب في الأمم المتحدة للتعبير عن رأيي".

وأكد الرئيس البرازيلي أن بلاده لن تصوت لصالح قرار أممي يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يقترح عقوبات ضد روسيا.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة مساء اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية في ذلك البلد.

المصدر: "نوفوستي"