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بولسونارو: البرازيل لن تصوت ضد روسيا في الأمم المتحدة وسنحافظ على الحياد

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بولسونارو: البرازيل لن تصوت ضد روسيا في الأمم المتحدة وسنحافظ على الحياد
Globallookpress
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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن بلاده لن تصوت لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يقترح عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي لبولسونار في ساو باولو أمس الأحد، عشية انعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وقال بولسونارو، حسبما نقلت عنه بوابة G1 البرازيلية: "لا لعقوبات أو إدانة للرئيس بوتين.. صوت البرازيل لا تحدده أي دولة وهو ليس مرتبطا بأي دولة. تصويتنا الحر سيكون في هذا الاتجاه. موقفنا مع وزير خارجيتنا كارلوس فرانكا هو (الحفاظ على) توازن. ولا يمكننا التدخل. نريد السلام، لكن لا يمكننا السماح بأن نتأثر بالعواقب هنا في البرازيل".

وأضاف بولسونارو أنه بعد حديثه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستواصل بلاده الحفاظ على الحياد ولن تنحاز إلى أي طرف فيما يتعلق بأحداث أوكرانيا، وقال: "سنستمر في الحياد ونساعد، بحسب إمكاناتنا، في البحث عن حل". 

وردا على سؤال عن الحفاظ على الحياد مع استمرار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أشار بولسونارو إلى أن جزءا كبيرا من سكان أوكرانيا يتكلمون باللغة الروسية وأن الروس والأوكرانيين شعبان شقيقان.

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وقال الزعيم البرازيلي إنه "لا يدور الحديث عن وقوع مجازر بحق المدنيين، ولا أحد يستخدم مثل هذا التكتيك.. الحديث عن مذبحة مبالغة، فالزعيم الروسي ليس لديه مصلحة في تنظيم مذبحة".

وحسب بولسونارو، فإنه يعتزم الاسترشاد باعتبارات عملية ومراعاة الشراكة بين البلدين عند اتخاذ قرارات أو إطلاق تصريحات بشأن موسكو.

وقال: "العالم كله مترابط، وما يحدث على بعد 10 آلاف كيلومتر (منا) يؤثر على البرازيل.. يجب أن نتوخى أقصى درجة من المسؤولية، لأننا نقوم بأعمال تجارية، على وجه الخصوص، مع روسيا. تعتمد البرازيل على الأسمدة".

المصدر: "نوفوستي" + "أ ف ب"

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