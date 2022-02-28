 
مباشر
عاجل
أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

الخارجية الروسية تستدعي سفيرة كندا في موسكو

أخبار العالم

الخارجية الروسية تستدعي سفيرة كندا في موسكو
Sputnik
سفيرة كندا لدى روسيا أليسون لوكلير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shuq

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الاثنين أنها استدعت سفيرة كندا لدى روسيا أليسون لوكليروأعربت لها عن احتجاجها الشديد بسبب الأعمال العدائية التي وقعت قرب السفارة الروسية في أوتاوا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 28 فبراير، تم استدعاء السفيرة الكندية لدى روسيا أليسون ليكلير إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة لها على الأعمال العدائية التي قامت بها عناصر عدوانية بالقرب من السفارة الروسية في أوتاوا، وكذلك القنصلية الروسية العامة في كل من مونتريال وتورونتو".

وطالبت الخارجية الروسية كندا باخاذ خطوات فورية وشاملة لضمان أمن السفارة الروسية في أوتاوا، محذرة من احتمال إجراءات جوابية روسية في حال تقاعس السلطات الكندية عن حماية السفارة الروسية وموظفيها.

ويشهد عدد من العواصم الغربية فعاليات احتجاجية أمام مقرات البعثات الدبلوماسية الروسية على خلفية العملية العسكرية التي تخوضها روسيا لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا