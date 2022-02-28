واشنطن: العقوبات ضد روسيا ليست غاية ويمكن تخفيفها

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لا تعتبر عقوباتها ضد روسيا غاية في حد ذاتها، وهي مستعدة لتشديدها أو تخفيفها حسب الوضع في أوكرانيا.

وقال برايس في مؤتمر صحفي: "تهدف هذه الإجراءات الاقتصادية إلى الضغط على روسيا لفعل الشيء الصحيح وإنهاء هذا الصراع. إذا حدث هذا، سيتم تغيير التدابير وفقا لذلك. وإذا لم يحدث هذا، واستمرت روسيا في التصعيد، سيتم أيضا ضبط هذه الإجراءات وفقا لذلك. نحن على استعداد للمزيد من التصعيد، والتقدم في الاتجاه المعاكس".

وأضاف: "العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، لكنها وسيلة لتحقيق الغاية. والهدف الذي نسعى لتحقيقه هو إنهاء هذا الصراع، هذه الحرب الوحشية... نريد التهدئة".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن مؤشرات على أن روسيا مستعدة للتحرك في هذا الاتجاه.

المصدر: تاس