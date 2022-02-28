الدفاع الروسية: يجري إحكام الطوق على مدينة ماريوبل

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن قوات جمهورية دونيتسك تقترب من إحكام الطوق على مدينة ماريوبل، وهي ثاني أكبر مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك.

وذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن قوات لوغانسك بدعم ناري من الجيش الروسي، تواصل هجومها الناجح وتقدمت إلى الأمام مسافة 23 كيلومترا.

وذكر اللواء، أن هذه القوات تمكنت من السيطرة على المركزين السكنيين نوفايا أستراخان وبوروفينكي. وتواصل قوات دونيتسك هجومها وتنجز حصارها لمدينة ماريوبل.

وأشار كوناشينكوف، إلى أن كل المراكز السكنية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية تواصل حياتها كالمعتاد، وتعمل مرافق البنية التحتية والنقل بشكل طبيعي. وتقوم معظم إدارات هذه المدن، بالاتفاق مع قيادة القوات الروسية، بضمان القانون والنظام والحفاظ على الحياة السلمية.

وأكد اللواء أن كل عناصر المجموعة العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة هم من العسكريين المتطوعيين بعقود. وشدد على أن روسيا "لم تبدأ الأعمال العدائية، ولذلك ليس عليها إنجازها. على مدى 8 سنوات واصل النظام في كييف تنفيذ عمليات القتل والتدمير المنهجي لسكان دونباس. خلال هذه الحرب قتل أكثر من 14 ألف شخص بما في ذلك مئات الأطفال. كان يجب وضع حد للتهديدات التي لا نهاية لها من نظام كييف ضد روسيا. وهو ما ستقوم به روسيا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية