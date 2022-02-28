رئيس "دونيتسك الشعبية" يعلق التعبئة العامة في الجمهورية

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين صباح اليوم الاثنين تعليق التعبئة العامة المستمرة في البلاد منذ 19 فبراير الحالي.

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وأوضح بوشيلين في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية أنه "تم تعليق التعبئة لأنه تم بالفعل تحقيق ما يكفي من المهام التي استهدفتها حملة التعبئة".

وكانت سلطات دونيتسك ولوغانسك، أعلنت التعبئة العامة في المنطقة في 19 فبراير تحسبا لهجوم أوكراني على خلفية تصاعد قصف القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في دونباس بالأسلحة الثقيلة.

ولفت بوشيلين إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لدى انسحابها من الأراضي الخاضعة لسيطرتها في دونباس، تحاول إلحاق أقصى قدر ممكن من الضرر بالسكان المدنيين.

وقال: "الوضع متوتر. ولا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تحارب السكان المدنيين. وهذا يتجلى بشكل خاص عند تراجعها، فهي تسعى لأن تترك ورائها أكبر قدر ممكن من الأضرار".

وأضاف بوشيلين أن أراضي دونيتسك تتعرض لقصف مستمر، مشيرا إلى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح".

وصباح اليوم تعرض بوشيلين نفسه لإطلاق نار خلال زيارته إلى إحدى قرى المنطقة دون أن يصاب بأذى.

المصدر: "تاس"