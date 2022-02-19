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رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية

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رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية
Sputnik
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد دينيس بوشيلين
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين التعبئة العامة في الجمهورية.

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وقال بوشيلين في كلمة مصورة، اليوم السبت: "أدعو أبناء الوطن من هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية. وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف أراضي الجمهورية، مضيفا أن قوات الشرطة الشعبية تردع العدو بإطلاق النار عليه.

هذا وأعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أمس الجمعة عن بدء عملية إجلاء مؤقت لمواطنيهما  إلى مقاطعة روستوف الروسية بسبب التهديد المتزايد من جانب كييف. وتخص عملية الإجلاء بالدرجة الأولى النساء والأطفال والمسنين.

المصدر: نوفوستي+ تاس

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