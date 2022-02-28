رئيس جمهورية دونيتسك يتعرض لقصف في قرية بافلوبول

تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، للقصف في قرية بافلوبول.

وفي حديثه مع قناة "روسيا-24" أكد بوشيلين واقع تعرضه للقصف من جانب القوات الأوكرانية في قرية بافلوبول في جنوب الجمهورية، قائلا: "نعم... لكنه أمر طبيعي... وكل شيء على ما يرام".

سيطرت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأحد، على قرية بافلوبول.

المصدر: نوفوستي