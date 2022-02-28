 
مباشر

الدفاع الروسية: تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا وإلقاء 110 جنود أوكرانيين أسلحتهم

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا وإلقاء 110 جنود أوكرانيين أسلحتهم
Legion-Media
وزارة الدفاع الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shyl

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيّا منذ بدء العملية الروسية، وإلقاء 110 جنود أوكرانيين أسلحتهم طوعا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيانها: "دمر الطيران التكتيكي الروسي 6 قوافل عسكرية أوكرانية، ومنذ بدء العملية، قصفت القوات الروسية 1146 موقعا في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما فيها 31 موقع قيادة ومركز اتصالات، و81 منظومة صواريخ S-300 وBuk M-1 وOsa، و75 محطة رادار".

إقرأ المزيد
الكرملين: الإجراءات الاقتصادية الخاصة لن تكون الرد الوحيد على العقوبات
الكرملين: الإجراءات الاقتصادية الخاصة لن تكون الرد الوحيد على العقوبات

وتابع البيان: "تم تدمير 311 دبابة وعربة مدرعة و42 طائرة ومروحية بما فيها جاثمة على مدرجاتها، و51 راجمة صواريخ، و147 مربض مدفعية على اختلافها، ألقى 110 جنود أوكرانيون إضافيون أسلحتهم طوعا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا