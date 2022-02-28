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الكرملين: الإجراءات الاقتصادية الخاصة لن تكون الرد الوحيد على العقوبات

أخبار روسيا

الكرملين: الإجراءات الاقتصادية الخاصة لن تكون الرد الوحيد على العقوبات
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد الكرملين أن رد موسكو على العقوبات الغربية ضد روسيا لن يقتصر على الخطوات الواردة في مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين عن الإجراءات الاقتصادية الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد اليوم الاثنين، إن "هذه لن تكون الخطوة الوحيدة طبعا".

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم الاثنين مرسوما بتطبيق إجراءات اقتصادية خاصة "ردا على الخطوات غير الودية والمتناقضة مع القانون الدولي، للولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المؤيدة لها، والمتعلقة بفرض قيود على مواطني روسيا الاتحادية والكيانات الروسية".

وتتضمن الإجراءات الواردة في المرسوم إلزام الشركات ببيع 80% من العملة الأجنبية من وارداتها في روسيا بموجب العقود مع الجهات الأجنبية، ومنع الجهات الروسية من تحويل العملة إلى حسابات في البنوك خارج روسيا وحظر القروض من الجهات الأجنبية.

المصدر: تاس

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