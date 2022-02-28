واشنطن تبحث فتح قناة اتصال مع روسيا لتفادي الحوادث العرضية في أوكرانيا

أعلن البنتاغون أن واشنطن تبحث سبل فتح قناة اتصال مع روسيا في إطار حلف "الناتو" لمنع الصدامات العسكرية العرضية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول إمكانية إقامة قناة اتصال لتشكيل آلية "تفادي صدام" بين الولايات المتحدة وروسيا في الأجواء الأوكرانية خصوصا: "ندرس الاحتمالات ولا يوجد حل ملموس، وليس هناك ما يشير إلى أن روسيا ستكون مهتمة بمثل هذا الطرح".

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وأضاف: "سيتم النظر في مثل هذه الآلية في إطار الناتو وليس على أساس ثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت إلى أنه من أجل إنشاء آلية "تفادي صدام"، يجب أن يكون لدى موسكو رغبة في ذلك لأن هذا طريق ذو اتجاهين.

المصدر: "نوفوستي"