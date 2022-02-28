رئيس وفد التفاوض الروسي: الوفد الأوكراني سيصل في غضون ساعتين

صرح رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي بأن الوفد الأوكراني للمفاوضات مع روسيا من المنتظر أن يصل في غضون ساعة ونصف إلى ساعتين.

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وقال ميدينسكي لهذا الشأن: "وردت الآن معلومات تفيد بأنهم سيصلون في غضون ساعة ونصف الساعة. ونحن مستعدون للمفاوضات فور وصولهم". وشدد ميدينسكي على أن الجانب الروسي ينتظر "بصبر وهدوء" الوفد الأوكراني، مضيفا: "نحن في بيلاروس منذ 24 ساعة. ومنذ مساء أمس، كنا في المكان المتفق عليه مع أوكرانيا. للأسف، تم تأجيل وصول الوفد الأوكراني عدة مرات بسبب صعوبة الخدمات اللوجستية"، مشيرا إلى أن الوفد الأوكراني في المحادثات سيكون ممثلا على مستوى رفيع إلى حد ما.

وكانت وكالة أنباء "تاس" قد نقلت يوم الأحد عن مصدر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستبدأ صباح الاثنين، فيما صرح ميدينسكي في وقت سابق بأنه تم التوصل إلى اتفاق يوم الأحد مع الجانب الأوكراني لإجراء محادثات في منطقة غوميل في بيلاروس.

المصدر: تاس