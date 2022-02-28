وسائل إعلام إسرائيلية: رومان أبراموفيتش في بيلاروس للمشاركة في المحادثات بطلب من كييف

استجاب رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، لطلب المسؤولين الأوكرانيين للمساهمة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتوجه إلى بيلاروس للمشاركة في المفاوضات.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن "الملياردير الروسي الإسرائيلي رومان أبراموفيتش، توجه إلى بيلاروس للمشاركة في المفاوضات الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا كجزء من محاولة لإنهاء الحرب المستمرة، وذلك بناء على طلب أوكرانيا التي دعت أبراموفيتش لتقديم المساعدة في سبيل تمكين المحادثات".

ولم يعلق سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيشوك، على مشاركة أبراموفيتش في المحادثات، لكنه قال "إننا نقدر أي شخص يمكنه المساعدة، إذا كان لديه نفوذ كاف".

الجدير بالذكر أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا انطلقت اليوم الاثنين على أراضي بيلاروس. ويرأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.

وكان مكتب فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن "القضية الرئيسة للمفاوضات هي الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT