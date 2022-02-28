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سياسي إيطالي: توريد أسلحة لأوكرانيا بمثابة صب البنزين على النار

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سياسي إيطالي: توريد أسلحة لأوكرانيا بمثابة صب البنزين على النار
Globallookpress Augusto Casasoli
السياسي الإيطالي ماتيو سالفيني
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حذر ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي (أقصى اليمن) من المخاطر الناجمة عن توريد أسلحة لأوكرانيا، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في هذا البلد.

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وقال سالفيني في تصريحات أدلى بها لـ "القناة 5" التلفزيونية الإيطالية اليوم الاثنين: "لا بد من عمل ما في وسعنا لوقف الحرب والصواريخ والقنابل ولإنقاذ النساء والأطفال. ونعمل منذ عدة أيام على فتح ممرات إنسانية. ستصبح إيطاليا بيتا جديدا لهم".

وتابع السياسي: "والسؤال هو: هل يمكن الرد بقنابل على قنابل وبدم على دم.. فأثناء الحريق لا يجوز صب البنزين على النار، بل يجب تغطية النيران ورش المياه لإطفائها".

وأشار سالفيني إلى أن الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي لا يمكن قبل انتهاء النزاع المسلح في البلاد، مضيفا أن "كل فعل يقود إلى فعل مضاد".

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وأمس الأحد اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني وتوريد أسلحة لها بقيمة 450 مليون يورو ومعدات عسكرية بقيمة 50 مليون يورو. 

 

المصدر: "نوفوستي"

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