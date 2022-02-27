بوريل: الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها.

وقال بوريل عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "نعتزم توريد الأسلحة، بما فيها طائرات مقاتلة".

وقال إن الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونا.

وأعلن أن "وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

وأكدت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين أن حظرهما في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما، حيث اعتادتا على العمل في ظروف التضييق من "دعاة الحرية".

المصدر: RT + "نوفوستي"