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وصول الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس

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وصول الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس
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وصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

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وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من:

- وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف

- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب الحاكم" دافيد أراخاميا

- نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي

- مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك

- النائب رستم أوميروف

- النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين

والوفد الروسي، الذي وصل إلى أراضي بيلاروس في وقت سابق، يترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئاس الروسي، ويضم في عضويته مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.

وبعد اتصالات مكثفة بوساطة بيلاروسية أمس الأحد، تم التوصل إلى اتفاق على عقد محادثات بين وفدين روسي وأوكراني لبحث سبل وقف القتال.

يذكر أن القوات الروسية بدأت الخميس عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديديات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر: وكالات

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