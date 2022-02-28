موسكالكوفا: الجامعات الأوروبية تفصل الطلاب الروس

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا، أن العديد من الجامعات الأوروبية تقوم بطرد الطلاب الروس الذين يدرسون فيها، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وناقشت المفوضة مع وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا فاليري فالكوف، موضوع حماية حقوق هؤلاء الطلاب.

وقالت موسكوفا: "تتخذ الوزارة إجراءات غير مسبوقة لحماية حقوق الطلاب الروس المطرودين من جامعات في فرنسا والتشيك وبلجيكا ودول أوروبية أخرى بسبب الوضع في أوكرانيا. واتفقنا على القيام بهذا العمل المهم معا".

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ناقش الطرفان كذلك كيفية ضمان الحق في التعليم للطلاب الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقالت موسكالكوفا: "قامت وزارة التعليم والعلوم الروسية بشكل سريع، بتقديم كل المساعدة الضرورية لهؤلاء الطلاب، ويتم توفير أماكن لهم في الجامعات الروسية".

في وقت سابق، ذكرت موسكالكوفا أن الروس في الخارج يتعرضون للمضايقة والاعتداء من قبل بعض الأجانب.

المصدر: نوفوستي