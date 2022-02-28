اليابان تنظر في فرض عقوبات على حكومة بيلاروس

قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، خلال مداولات في لجنة الموازنة في مجلس النواب، إن بلاده تدرس فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة بيلاروس.

وأضاف الوزير الياباني: "فيما يتعلق بمسألة الغزو الروسي لأوكرانيا، نتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، وخاصة مع مجموعة السبع. سمحت بيلاروس باستخدام أراضيها من قبل القوات الروسية، وتدعم الأعمال العسكرية الروسية. اليابان تدين بشدة هذه الدولة. لقد فرضت أمريكا بالفعل عقوبات على أفراد من بيلاروس، وكذلك تحدثت دول مجموعة السبع لصالح فرض العقوبات. وتدرس اليابان كذلك فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة هذا البلد".

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في وقت سابق قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس، إنه لا يجوز أن تقوم أوكرانيا بإلقاء مشاكلها على بيلاروس.

وشدد على أن دور بلاده في العملية الروسية ينحصر في منع توجيه ضربة إلى ظهر روسيا. واتهم لوكاشينكو، سلطات أوكرانيا بتهريب السلاح إلى بلاده وتحضير العصابات الإرهابية لتنفيذ استفزازات في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي