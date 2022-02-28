إسبانيا تقترح إغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده اقترحت إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

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وقال ألباريسفي مقابلة مع راديو ناسيونال دي إسبانيا: "بالأمس، أنا بنفسي بالنيابة عن إسبانيا، اقترحت وكان هناك العديد من الدول التي دعمتني، وآمل أن يتم اتخاذ هذا الإجراء في الأيام المقبلة، كي تتم إضافة لإغلاق الأجواء الأوروبية أمام الرحلات الروسية، إغلاق الموانئ الأوروبية"، مشيرا أيضا إلى احتمال أن يطول الصراع على أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن سلطات بلاده غيرت التوصيات لمواطنيها الموجودين حاليا في روسيا. وكما ورد على موقع وزارة خارجية المملكة الإسبانية، فإنه نظرا إلى إغلاق المجال الجوي لإسبانيا وأوروبا أمام الطائرات الروسية، فإن "كل من يريد مغادرة روسيا يوصى بعمل ذلك على الفور". "ويوصى بتأجيل جميع الرحلات غير الضرورية إلى روسيا".

وأفاد راكيل سانشيز، وزير النقل الإسباني، في مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين، بأنه تتم دراسة مسألة حظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي، وكذلك تلك التي ترفع علم دولة أخرى، ولكن قبطانها مواطن روسي إلى الموانئ.

المصدر: تاس