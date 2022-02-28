المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

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وبذلك يكون المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5% إلى مستوى 20% سنويا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).

وجاء القرار لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس، حيث تتعرض العملة الروسية لضغوطات بعد فرض الغرب عقوبات جديدة على موسكو، طالت البنك المركزي الروسي.

وعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في الأسواق بعد فرض العقوبات الغربية.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "لقد تغيرت الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي بشكل كبير. الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستجعل من الممكن ضمان زيادة معدلات الودائع إلى المستويات الضرورية للتعويض عن مخاطر تراجع قيمة العملة (الروسية) وارتفاع التضخم (في البلاد)".

وشدد البيان على أن قرار رفع الفائدة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التأكل.

وأكد المركزي الروسي أنه سيتخذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي وذلك بناء على تقييم المخاطر التي تتعرض لها الأسواق وردود الأسواق عليها.

المصدر: RT