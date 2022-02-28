أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب "اتفاقية مونترو" فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

وقال أردوغان "واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا".

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وأشار إلى أن "العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غير مقبولة"،

وشدد الرئيس التركي على أن "أنقرة لن نتنازل عن مصالحها الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية".

وأوضح أن "تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفيا حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي".

وصرح أردوغان "لا يساور أحد الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود على غرار التحديات السابقة".

وأردف أردوغان "حزينون للغاية بسبب الأوضاع في أوكرانيا واقترحنا لعب دور الوساطة بين كييف وموسكو"، وأضاف: "لن نتخلى عن روسيا أو أوكرانيا ولن نقبل بازدواجية المعايير".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة NTV التركية أن مجلس الوزراء التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضائق البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الروسية.

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كما أكد مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء التركي برئاسة أردوغان لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا وخطوات أنقرة اللاحقة.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر بيانا حول حظر مرور السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل، دون أن يشير إلى ما إذا كان هذا القرار قد اتخذه أردوغان أم لا.

وفي وقت لاحق، قالت إدارة أمن السواحل التركية بإسطنبول لوكالة "نوفوستي" إن المضائق التركية مفتوحة لمرور السفن الروسية، وإنها لم تتلق أي قرار بهذا الخصوص.

المصدر: الأناضول