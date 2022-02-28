موسكو: الأمم المتحدة فشلت في ضمان مشاركة سيرغي لافروف في اجتماعات جنيف

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن قيادة الأمم المتحدة لم تتمكن من ضمان زيارة لجنيف لوفد روسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وجاء في بيان الخارجية: "تبين أن قيادة المنظمة العالمية غير قادرة على ضمان مشاركة الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية الروسي في اجتماعات لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، وهي فعاليات نظمتها الأمانة العامة للأمم المتحدة نفسها".

من جهته، أعلن مصدر دبلوماسي في جنيف، أن "زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح ألغيت بسبب حظر غير مسبوق على الطيران الروسي الحكومي والخاص من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي".

بدوره، كشف مقر الأمم المتحدة في جنيف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أجرى محاولات مع قيادة الاتحاد الأوروبي، لحل مسألة وصول الوفد الروسي إلى جنيف.

وقالت المتحدثة باسم مقر الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تهاتف مرتين مع قيادة الاتحاد الأوروبي، في محاولة لحل مسألة وصول الوفد الروسي إلى جنيف".

وأضافت: "على الرغم من أن الأمين العام غير مسؤول عن الحصول على تصاريح طيران للدول الأعضاء، فقد تحدث هو ورئيس ديوانه مع سلطات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما في ذلك رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي تحدث إليه الأمين العام مرتين أمس في محاولة لحل هذه المشكلة".

المصدر: "نوفوستي"