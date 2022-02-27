زاخاروفا: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها ضمان وصول الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت في تصريح متلفز: "لا تستطيع الأمم المتحدة ضمان وصول الوفد الروسي إلى جنيف لحضور اجتماع لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان".

وأضافت: "هذا هو رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.. بالنظر إلى أن الدول المجاورة لنا الآن، دول أوروبا، قد أغلقت أجواءها أمام الطائرات الروسية، وبناء عليه، فإن الأجواء مغلقة أيضا أمام الرحلة التي يجب أن يصل بها الوفد الروسي إلى جنيف يوم الثلاثاء".

وتابعت: "أجدد التأكيد مرة أخرى أن الرحلة ليست للمشاركة في معرض الأعمال والإنجازات، ولا حتى في محادثة حول قضايا بيئية مهمة للغاية، وإنما لبحث نزع السلاح، وقضايا حقوق الإنسان".

وأضافت: "لا تسمح البلدان بالتحليق، لكن السؤال مطروح على الأمم المتحدة والأمين العام الملزمين بضمان وصول الوفد إلى مقر الأمم المتحدة ومكتبها في جنيف، ولا سيما في هذه المرحلة الصعبة".

المصدر: "نوفوستي"