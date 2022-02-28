مينسك: تم إعداد مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ونتوقع وصول الوفدين

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية صباح اليوم الاثنين عن إتمام التحضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة أن أنه يتوقع وصول وفدي الجانبين إلى هناك.

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بدورها، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي، أن الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات، التي يتوقع أن تجري في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وكانت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" أفادت بأن الوفد الأوكراني، الذي غادر بلاده لإجراء مفاوضات مع الوفد الروسي، وصل بالفعل إلى أراضي بيلاروس.

وأضافت الوكالة: "الوفد الأوكراني موجود بالفعل في أراضي بيلاروس، وهو الآن عند مدخل مكان المفاوضات. وقال مصدر قريب من عملية التفاوض لـSPUTNIKBY، إنه من المتوقع أن يبدأ الاجتماع مع المفاوضين الروس هذا الصباح".

وأمس الأحد أعلنت كييف موافقتها على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على أن تعقد ليس في أراضي بيلاروس لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها القوات الروسية الخميس الماضي لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر: وكالات