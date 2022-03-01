الصين: المفاوضات هي الطريق النهائي لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "الطريق النهائي" لتسوية الأزمة الراهنة.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "الأهم الآن هو العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية، والسعي لخفض التصعيد".

إقرأ المزيد

وأكد تشانغ جون تأييد الصين "للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهي تعتبر الطريقة النهائية لحل هذه القضية".

وأضاف أنه على المجتمع الدولي تهيئة ظروف مواتية للحوار والتسوية السياسية، وتجنب احتدام التوترات.

وأكد أن "أي خطوات لهذا المجلس يجب أن تلعب دورا بناء وألا تؤدي إلى المزيد من التصعيد".

المصدر: نوفوستي