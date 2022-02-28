الإليزيه: ماكرون أجرى اتصالين هاتفيين مع بوتين وزيلينسكي

أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية أن ماكرون في حديثه مع بوتين "جدد نقل مطالبة المجتمع الدولي له بوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا والوقف الفوري لإطلاق النار".

وذكر بيان الإليزيه أن ماكرون طلب من نظيره الروسي "وقف جميع الضربات والهجمات على المدنيين ومناطقهم، والحفاظ على جميع المرافق المدنية وضمان الأمن في الطرقات بين المدن وخاصة إلى الجنوب من كييف".

وأشار البيان إلى أن بوتين أكد "استعداده لتقديم الالتزامات الخاصة بهذه البنود الثلاثة".

كما ذكر البيان أن "ماكرون اقترح على الرئيس الروسي البقاء على اتصال دائم خلال الأيام المقبلة لمنع تدهور الوضع"، مشيرا أن "الرئيس بوتين أيد ذلك".

المصدر: وكالات روسية