تل أبيب: سنصوت لصالح قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قالت الخارجية الاسرائيلية إن الأمم المتحدة ستصوت اليوم أو غدا على قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنها ستصوت لصالحه إلى جانب الغالبية العظمى في المنظمة الدولية.

وأفادت الخارجية بأن إسرائيل تقوم بفحص دقيق لأهمية العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة إلى أنها شكلت فريقا وزاريا لفحص آثار وانعكاسات العقوبات على الاقتصاد الإسرائيلي وسياساتهم.

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وذكرت أنه وفي الوقت نفسه ستكون إسرائيل جزءا من جهود المساعدة العالمية لشعب أوكرانيا، حيث قالت "لدينا واجب أخلاقي وواجب تاريخي وواجب أخلاقي لنكون جزءا من الجهد".

وأكدت الدبلوماسية الإسرائيلية أن ثلاث طائرات ستغادر اليوم وغدا إلى أوكرانيا من إسرائيل ومعها شحنة كبيرة من مساعدات الطوارئ، تتضمن آلاف المعاطف والبطانيات وأكياس النوم والأجهزة الطبية والخيام وأجهزة تنقية المياه.

وأضافت في بيان: "لقد كانت إسرائيل وستكون في الجانب الصحيح من التاريخ، هذه هي قيمنا، حليفنا الرئيسي كان وسيظل الولايات المتحدة، لكن شركائنا الأمريكيين يدركون أيضا أن هناك نقطتين تتطلبان منا أن نكون حذرين وتقديريين".

وتابعت قائلة: "من نواح عديدة، تمتلك إسرائيل حدودا أمنية مع روسيا.. روسيا هي القوة العسكرية الأكثر أهمية في سوريا وآلية تعاوننا معهم تساعدنا في كفاحنا الحازم ضد القوات الإيرانية على حدودنا الشمالية".

المصدر: وكالات