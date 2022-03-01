كازاخستان تؤكد على مبدأ عدم قابلية الأمن الأوراسي للتجزئة

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده تصر على مبدأ عدم قابلية الأمن في أوراسيا للتجزئة.

وأضاف توكاييف في كلمته اليوم الثلاثاء بمؤتمر حزب "نور أوتان" الحاكم الذي يرأسه: "موقفنا يتلخص في أنه يجب علينا أن ننطلق من الضرورة الماسة لضمان أمن دولتنا وسيادتها وسلامة أراضيها. ونحن بصفتنا الدولة، التي استضافت قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2010 ، نصر على مبدأ عدم قابلية الأمن الأوروبي الآسيوي للتجزئة، وقد صرحت بذلك خلال زيارتي إلى موسكو في 10 فبراير".

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ونوه توكاييف بأن بلاده مستعدة للتوسط في مجال تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إذا لزم الأمر.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي