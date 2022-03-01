جمهورية لوغانسك: أكثر من 200 من المرتزقة الأجانب متواجدون في ماريوبول

صرح مستشار رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف بأن أكثر من مئتي شخص من المرتزقة الأجانب من كرواتيا والدول الأوروبية الأخرى متواجدون حاليا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وكتب في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أكثر من 200 من المرتزقة الأجانب من كرواتيا والدول الأخرى للاتحاد الأوروبي متواجدون في مدينة ماريوبول. يقومون حاليا بالتعاون مع القوات الأوكرانية ووحدات القوميين الأوكرانيين بالدفاع عن المدينة. وسيقتلون في أراضي دونباس. ستذهبون مباشرة إلى (ستيبان) بانديرا".

كما نشر تسجيل فيديو يظهر أحد المرتزقة الكرواتيين المفترضين يؤكد أنه يحارب ضد الروس ابتداء من عام 2014.

وأفادت صحيفة البريطانية، سابقا، بأن فرقة من الأفراد المتقاعدين للقوات الخاصة البريطانية توجهوا طوعا إلى أوكرانيا لـ "دعم دفاع البلاد".

المصدر: نوفوستي