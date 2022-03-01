لافروف: حان وقت إعادة السلاح النووي الأمريكي من أوروبا إلى الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من غير المقبول وجود الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، وحان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة.

لافروف: تواجد الأسلحة النووية الأمريكية في أراضي عدد من الدول الأوروبية غير مقبول بالنسبة لروسيا، فقد حان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة.

لافروف: دول الاتحاد الأوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجها لوجه وتختار طريق العقوبات.

لافروف: روسيا تتوقع عقد مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي.

لافروف: مأساة أوكرانيا هي نتيجة تواطؤ الرعاة الغربيين للنظام الإجرامي الذي تشكل هناك.

لافروف: روسيا قلقة للغاية بشأن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أصبح نتيجة للسياسة الغربية.

لافروف: تحقيق الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا من جانب دول الناتو له أهمية أساسية بالنسبة روسيا.

المصدر: تاس