ستولتنبرغ: الناتو لا يخطط لزيادة مستوى جاهزية القوات النووية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، أنه لا يرى في الوقت الحالي سببا لزيادة مستوى جاهزية القوات النووية التابعة للحلف.

وقال: "سنفعل دائما كل ما هو ضروري لحماية حلفائنا والدفاع عنهم، لكننا لا نعتقد أن هناك حاجة لتغيير مستوى استعداد القوات النووية لحلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي".

وشدد ستولتنبرغ، على أن "روسيا أبرمت عددا من الاتفاقيات، ووافقت على أنه لا يمكن كسب الحرب النووية ولا ينبغي خوضها".

جدير بالذكر أن "الناتو لا يمتلك أسلحة نووية، لكن 3 من أعضائه وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يمتلكونها".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن "الولايات المتحدة لا ترى أي سبب لزيادة مستوى جاهزية قواتها النووية وتواصل تقييم أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وضع قوات الردع الروسية في حالة تأهب خاص".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

المصدر: "تاس" + "أ ب"