وسائل إعلام أوكرانية: الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد غدا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم نقلا عن مصادر دبلوماسية في كييف بأن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد غدا الأربعاء.

وأوضح مصدر دبلوماسي، حسب تقارير إعلامية أوكرانية، أن مطالب روسيا خلال المفاوضات تشمل ما يلي:

- تثبيت وضع أوكرانيا خارج التكتلات على مستوى برلماني وإجراء استفتاء

- الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في حدود مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك

- اجتثاث النازية من أوكرانيا

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأوكرانية والتي استغرقت 5 ساعات، أمس الاثنين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاسينكو.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.