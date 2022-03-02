"إيني" تعتزم الانسحاب من خط "بلو ستريم" للغاز الروسي إلى تركيا

تعتزم المجموعة النفطية الإيطالية "إيني" بيع حصتها البالغة 50% في خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" الروسي إلى تركيا، والذي تسيطر عليه مناصفة مع شركة "غازبروم" الروسية العملاقة.

وقال متحدث باسم شركة "إيني" في تصريح لوكالة "فرانس برس": "إيني" تعتزم بيع حصتها في خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" الذي يربط روسيا بتركيا عبر البحر الأسود.

وبذلك، تحذو "إيني" حذو شركات نفطية كبرى بينها "شل" و"بي بي" البريطانيتان اللتان أعلنتا انسحابهما من مشاريع في روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.







المصدر: "أ ف ب"