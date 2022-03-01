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دونيتسك: مقتل شخصين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدينة - فيديو

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أكد رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كولمزين، مقتل شخصين في المدينة نتيجة استخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب على "تيليغرام": "تواصل القوات الأوكرانية قصف منطقة كييف من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة". وأضاف: "نتيجة القصف قتل شخصان في منطقة ميدان شاختيورسكايا".

ودعا العمدة سكان المدينة إلى "الابتعاد عن النوافذ والانتقال إلى ملجأ إذا أمكن".

المصدر: "تاس"

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