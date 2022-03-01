بيلاروس: الأنباء عن توجه 300 دبابة من أراضينا إلى أوكرانيا كاذبة

نفت وزارة الدفاع البيلاروسية الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام أوكرانية عن توجه رتل من 300 دبابة بيلاروسية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الأنباء "كاذبة".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على قناتها عبر "تيليغرام": "المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أوكرانية عن رتل مؤلف من 300 دبابة يزعم أنها تتجه إلى أوكرانيا هي معلومات زائفة إضافية".

إقرأ المزيد

وأضافت أنه لا توجد تشكيلات عسكرية من هذا النوع في بيلاروس، "حتى تلاميذ المدارس يعرفون ذلك".

المصدر: "نوفوستي"