لوكاشينكو: جهات قوية تريد تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Globallookpress Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بعض الجهات القوية تريد تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال لوكاشينكو إن جهات قوية جدا تريد تعطيل هذه العملية ونأمل أن يصمد زيلينسكي وفريقه ولا ينزلق إلى انهيار عملية التفاوض.
وأعلن الوفدان الروسي والأوكراني أمس الاثنين اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بمدينة غوميل في بيلاروس.
المصدر: RT
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