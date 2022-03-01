 
مباشر

الرئيس الأوكراني يشترط وقف إطلاق النار للتفاوض مع روسيا

أخبار روسيا

الرئيس الأوكراني يشترط وقف إطلاق النار للتفاوض مع روسيا
Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siaz

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسيكي أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا مشروط بوقف القوات الروسية عمليتها في بلاده.

وقال زيلينسكي في مجمع حكومي محصن في كييف: "من الضروري على الأقل وقف إطلاق النار على الناس، فقط التوقف عن إطلاق النار، ثم سنجلس إلى طاولة المفاوضات".

إقرأ المزيد
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي

وأكد أنه "إذا وافقت موسكو على سحب قواتها سيكون ذلك علامة على استعدادها للسلام، وإلا هذه المفاوضات ستكون مضيعة للوقت".

وحول عضوية أوكرانيا في الناتو، قال إن "كييف ستطلب ضمانات أمنية ملزمة إذا أغلق الناتو الباب أمام إمكانية انضمام أوكرانيا إليه".

وحث الحلف على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشيرا إلى أن "هذا يجب أن يكون تدبيرا احترازيا وليس جرا للحلف إلى صدام مع روسيا".



المصدر: "تاس" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا