الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات الآن".

وكشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا في حال إحراز تقدم في المفاوضات.

المصدر: تاس