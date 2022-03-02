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الأمن والتعاون: دوي انفجارات وإطلاق للنار في خاركوف وخيرسون ودونيتسك

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الأمن والتعاون: دوي انفجارات وإطلاق للنار في خاركوف وخيرسون ودونيتسك
Gettyimages.ru
آلية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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أعلنت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا تسجيل انفجارات وإطلاق كثيف للنار في خاركوف وخيرسون الأوكرانيتين، وجمهورية دونيتسك.

وقالت المنظمة إنه "من مساء 28 فبراير وحتى صباح 1 مارس، تم تسجيل العديد من الانفجارات وإطلاق النار" في خاركوف وخيرسون الأوكرانيتين، وفي جمهورية دونيتسك ومحيطها.

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وتم استدعاء مجموعة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في خاركوف الأوكرانية إلى نهر دنيبر، فيما فريق المنظمة في خيرسون لا يزال متواريا.

وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار أعلنت أن جميع الآليات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا البالغ عددها 43 غادرت أراضي الجمهورية.

وأعربت دونيتسك عن قلقها إزاء الزيادة المحتملة في عدد عمليات القصف على المنطقة بعد مغادرة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

المصدر: RT

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