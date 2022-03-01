شراء أسهم الشركات الروسية المتضررة من العقوبات.. الحكومة الروسية تعلن عن إجراءات لدعم الاقتصاد

أكدت الحكومة الروسية اليوم، أنها تعد مجموعة من التدابير ردا على العقوبات الغربية، وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة الشؤون الاقتصادية في ظل العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا.

وقال ميشوستين، إن الحكومة الروسية ستخصص من صندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي) قرابة تريليون روبل (نحو 10 مليارات دولار) لشراء أسهم في الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

كذلك أشار إلى أن روسيا تعد مشروع قرار للحد من خروج قطاع الأعمال الأجنبي من روسيا، وقال: "في ظل العقوبات (الغربية) الحالية يضطر قطاع الأعمال الأجنبي إلى عدم الاسترشاد بالعوامل الاقتصادية، بل واتخاذ قرارات تحت الضغط السياسي، لذلك تم إعداد مشروع مرسوم رئاسي لفرض قيود مؤقتة على خروج قطاع الأعمال الأجنبي من الأصول الروسية".

وشدد رئيس الوزراء الروسي على أن روسيا منفتحة على الحوار مع المستثمرين البناءين، كما أنها لا تزال تعتبر الشركات الأجنبية كشركاء محتملين لها.

ولفت ميشوستين إلى أن الحكومة الروسية دعمت في السنوات الأخيرة بنشاط برامج إحلال المستوردات، كما أنها عملت على جذب المصنعين والشركات إلى البلاد من أجل زيادة إنتاج السلع والبضائع في روسيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وذلك بعد بدء موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وأمس أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا عن حزمة إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، ومن هذه الإجراءات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%، كذلك إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي.

(الدولار = 97 روبلا بتاريخ 1 مارس 2022)

المصدر: نوفوستي