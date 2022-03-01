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سفير أمريكي أسبق في تونس ينتقد السلطات لعدم إدانتها العملية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

سفير أمريكي أسبق في تونس ينتقد السلطات لعدم إدانتها العملية الروسية في أوكرانيا
Gettyimages.ru
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نشر السفير الأمريكي الأسبق للولايات لدى تونس غوردن غراي تغريدة على "تويتر" انتقد فيها حياد تونس في الأزمة الأوكرانية.

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وقال غوردن غراي في التغريدة: "قبل عشر سنوات من هذا الشهر، وقفت حكومة تونس على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال استضافة مؤتمر "أصدقاء  سوريا الأول".

وأضاف: لماذا لم تظهر الحكومة التونسية اليوم نفس الشجاعة الأخلاقية وتدين غزو روسيا لأوكرانيا؟".

ونشر السفير الأسبق مقالا نشر في العام 2012 تحت عنوان "مؤتمر "أصدقاء سوريا" يطالب الأسد بفتح ممرات المساعدات الإنسانية".

وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي قد استقبل في الـ25 من فبراير القائم بأعمال سفارة روسيا لدى تونس فاديم بارابانوف.

وقالت الخارجية إن عثمان الجرندي حث جميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية على تغليب الحوار والعمل على تسوية الخلافات بالطرق السلمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد على أهمية دور المجموعة الدولية في تهيئة الظروف الملائمة لحث جميع الأطراف على إيجاد تسوية سلمية للأزمة وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

المصدر: RT + "تويتر"

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