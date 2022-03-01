توقف بث القنوات التلفزيونية الأوكرانية

توقف بث القنوات التلفزيونية في أوكرانيا لفترة وجيزة حسب نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو، بعد ضرب القوات الروسية البرج التلفزيوني في كييف العاصمة.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية يوم الثلاثاء بأن البث التلفزيوني توقف في كييف، بينما استمر بث القنوات على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق أكد نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو استئناف البث التلفزيوني لعدد من القنوات الأوكرانية.

وأصيب البرج التلفزيوني في كييف في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية أنها ستستهدف المنشآت الخاصة بـ"الهجمات الإعلامية" ضد روسيا.

المصدر: وكالات