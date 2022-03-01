 
مباشر

المركزي الروسي يعلق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو الأسبوع الجاري

مال وأعمال

المركزي الروسي يعلق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو الأسبوع الجاري
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si2j

قرر البنك المركزي الروسي مساء أمس تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، وذلك في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.

إقرأ المزيد
روسيا.. إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي ودعم الروبل
روسيا.. إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي ودعم الروبل

وقال المركزي الروسي، في بيان: "في الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 5 مارس من الشهر نفسه لن تعقد جلسات تدوال في (سوق الأسهم ببورصة موسكو)، علما أن التداولات في سوق العملات (المحلية) ستنطلق اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو وحتى الساعة 19.00 (توقيت موسكو)".

ويأتي القرار كإجراء احترازي في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

وأمس أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا عن حزمة إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، ومن هذه الإجراءات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%، كذلك إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي.

المصدر: RT + نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا